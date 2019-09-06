Кейт Мосс надела прозрачное платье на светское событие: пикантные фото

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Кейт Мосс в "голом" платье
Кейт Мосс в "голом" платье / www.gettyimages.com

45-летняя британская модель Кейт Мосс эпатировала на красной дорожке премии Daily Media Fashion Awards. На светское событие она надела роскошное платье, под которым виднелось ее голое тело.

В Нью-Йорке прошла ежегодная церемония награждения Daily Media Fashion Awards, которая приковала внимание всего Голливуда. На красной дорожке появились одни из самых успешных моделей современности – Эмили Ратаковски, Кэндис Сванепул, Эшли Грэм. Но пока манекенщицы поражали фотографов мининарядами, 45-летней Кейт Мосс удалось эпатировать в вечернем платье.

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Daily Media Fashion Awards  – это ежегодная церемония, которая в седьмой раз прошла в Нью-Йорке. Светское событие организовал журнал The Daily Front Row, который сотрудничает с самыми популярными звездами. Эксперты определяют победителей в нескольких номинациях, ключевой из которых является "Икона стиля". Премию отдают знаменитости, которая диктует мировую моду и влияет на общественность благодаря своим проектам.

Знаменитая британка красовалась перед фотографами в роскошном черном платье со скромным вырезом. Вероятно, без вспышек камер оно не отметилось бы пикантностью. Однако при хорошем освещении каждый смог увидеть обнаженную грудь Кейт Мосс, которая надела только черные трусы, забыв о бюстгальтере. Обольстительный образ модель дополнила серебряными украшениями и босоножками на каблуках.

Участие Кейт Мосс в церемонии Daily Media Fashion Awards было запланированным. Знаменитая манекенщица стала номинантом в нескольких категориях и завоевала статуэтку "Икона стиля".

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мКейт Мосс в "голой" платье / Фото: Getty Images

Модель Кейт Мосс показаал оголені груди
Модель Кейт Мосс показала обнаженную грудь / Фото: Getty Images

Кейт Мосс на церемонії
Кейт Мосс на церемонии Daily Media Fashion Awards / Фото: Instagram / @dailyfrontrow

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
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