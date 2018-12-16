Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в фильме Фрэнсиса Ли

31 Читати новину українською
Сирша Ронан и Кейт Уинслет
Сирша Ронан и Кейт Уинслет / www.gettyimages.com

Голливудские актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в романтической драме "Аммонит" режиссера Фрэнсиса Ли.

Об этом сообщает издание People.

Читайте также: European Film Award: на церемонии вручения кинопремий вспомнили об Олеге Сенцове

Съемки фильма стартуют в марте 2019 года.

В сценарии фильма "Аммонит" картина разворачивается в британском прибрежном городе в 1840-х годах. Палеонтолог Мэри Аннинг, которого сыграет Кейт Уинслет, нанимает сиделку. Ею становится лондонская девушка, которая нуждается в финансовой помощи. Впоследствии между женщинами вспыхнет чувство, которое абсолютно неприемлимо для тех времен.

Сірша Ронан і Кейт Вінслет
Сирша Ронан и Кейт Уинслет / Getty Images

Теги: Кино LifeStyle
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
14 декабря 19:38 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 33585
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 909
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 948
"Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
13 декабря 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
Яніна Ткачук 1678
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
12 декабря 11:07 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 23608
Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
12 декабря 11:03 Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
Олена Булан 14211
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук