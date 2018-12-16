Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в фильме Фрэнсиса Ли

Голливудские актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в романтической драме "Аммонит" режиссера Фрэнсиса Ли.

Об этом сообщает издание People.

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Съемки фильма стартуют в марте 2019 года.

В сценарии фильма "Аммонит" картина разворачивается в британском прибрежном городе в 1840-х годах. Палеонтолог Мэри Аннинг, которого сыграет Кейт Уинслет, нанимает сиделку. Ею становится лондонская девушка, которая нуждается в финансовой помощи. Впоследствии между женщинами вспыхнет чувство, которое абсолютно неприемлимо для тех времен.



Сирша Ронан и Кейт Уинслет / Getty Images