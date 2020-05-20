Келли Осборн откровенно призналась, почему отказалась от алкоголя

Дочь легендарного рок-певца Оззи Осборна навсегда отказалась от алкоголя. На днях Келли приняла участие в карантинном шоу и откровенно рассказала о своей зависимости и причине отказа от алкоголя.

Келли Осборн отказалась от алкоголя: причина

Знаменитая американка стала приглашенной гостьей программы HelloFresh Social Dinnering, которая выходит на KIIS FM. Келли Осборн рассказала, что с 2017 года ведет здоровый образ жизни, в котором нет места алкоголю. Решиться побороть пагубную привычку ей помогло разочарование в себе.

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"Я просто должна была остановиться. Я становлюсь веселым человеком, когда выпью, но после определенного момента я превращаюсь в ту девушку, о которой люди говорят: "Заберите ее отсюда!" Я не хотела просыпаться и называть это похмельем, я должна была остановиться", – рассказала Келли Осборн.

Пережить непростой этап ей помогли родственники и друзья. Келли Осборн не скрывает, что первые месяцы для нее были невыносимы, однако позже об алкоголе она и вспоминать не хотела.

Что известно об алкогольной зависимости Келли Осборн

Впервые алкоголь Келли Осборн попробовала в школьные годы, когда ей было всего 12. Позже звездная дочка рассказывала, что имеет генетическую предрасположенность к этому, поэтому не намерена ей противостоять. Уже в 18 лет Келли Осборн впервые прошла лечение от алкозависимости.

В одном из интервью певица отметила, что тогдашние отношения с Люком Уоррелом ее спасли. Ради любимого Келли записалась на реабилитацию в специальную клинику. Но отношения пары не сложились: после измены Осборн покинула бойфренда в 2010 году. После этого Келли неоднократно попадала в объективы папарацци навеселе.

Сейчас артистка не рассекречивает имя своего нового избранника и больше не хочет афишировать личную жизнь. С любимым она встречается с 2018 года.