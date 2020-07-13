Голливудская актриса Келли Престон умерла 12 июня в США. Ее муж Джон Траволта уже отреагировал на смерть любимой, написав трогательное сообщение в сети. И пока весь мир оплакивает потерю, журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить лучшие фильмы Келли Престон, которые навсегда запомнятся киноманам.

Что произошло с Келли Престон

Актриса Келли Престон в течение 2 лет боролась с раком молочной железы. Об этом 13 июля рассказал ее муж Джон Траволта. Однако лечение, которое проходило в Техасе, не дало результата: Келли Престон умерла на 57 году жизни.

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Похороны актрисы будут закрытыми для общественности и СМИ, о чем уже заявили представители голливудских супругов. Джон Траволта обратился ко всем с просьбой прислушаться к его просьбе и дать возможность без камер и шума попрощаться с Келли Престон.

Келли Престон: 7 фильмов с актрисой

Сейчас весь мир оправляется от новости о внезапной смерти Келли Престон. В сети все больше людей публикуют сообщения со словами соболезнования Джону Траволте, его детям и всем родственникам и друзьям. Журналисты 24 канала решили по-особенному почтить Келли Престон. Мы подобрали 7 лучших фильмов из наследия актрисы, которые точно знают отечественные киноманы.

Отметим, что выбрать ленты из десятков успешных картин было непросто. Поэтому в подборке учтен рейтинг фильмов Келли Престон по оценке зрителей, пользующихся сервисом IMDb.

"Близнецы"

Год выхода – 1988

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 6,1

"Близнецы" – это непревзойденная американская комедия, главные роли в которой исполнили Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито. А вот Келли Престон здесь сыграла Марни Мейсон – любимую девушку одного из главных героев.

Келли Престон в фильме "Близнецы" / Фото IMDb

По сюжету, близнецов, которые из-за генетических экспериментов не похожи друг на друга, разлучают. Однако прошло много лет и Джулиус и Винсент нашли друг друга. Первый герой – высокий и образованный мужчина, который совсем не знает жизни, а Винсент – веселый коротышка, падок на деньги и женщин. В компании подружек Джулиус и Винсент отправляются на поиски матери и все время пытаются уйти от наемного убийцы, у которого задача – устранить проблему.

Смотрите трейлер к фильму "Близнецы": видео

"От заката до рассвета"

Год выхода – 1996

Жанр – боевик, ужасы

Рейтинг IMDb – 7,6

По сюжету, братья Гекко, которых отлично сыграли Джордж Клуни и Квентин Тарантино, сбежали из тюрьмы и ограбили банк. Чтобы избежать ответственности, преступникам нужно как можно быстрее пересечь границу с Мексикой. Для этого они берут в заложники пастора и на его фургоне отправляются в путешествие. Сразу за границей братья Гекко останавливаются в заранее обусловленном месте – стриптиз-клубе. И только тут начинаются их опасные приключения, ведь все танцовщицы и работники бара – это вампиры.

Смотрите трейлер к фильму "От заката до рассвета": видео

В фильме "От заката до рассвета" Келли Престон сыграла эпизодическую роль. В фильме она появилась журналисткой Келли Хоуг, освещающей уголовное дело в СМИ.

Келли Престон в фильме "От заката до рассвета" / Фото Кадр из фильма

"Дурман любви"

Год выхода – 1997

Жанр – романтическая комедия

Рейтинг IMDb – 6,1

В центре фильма "Дурман любви" – история астронома Сэма, который переживает мучительный разрыв с любимой девушкой Линдой. Именно эту героиню сыграла Келли Престон. Сэм поселяется напротив дома бывшей девушки, где она уже живет с новым избранником Энтоном. Но оказывается, отомстить экс-бойфренду стремится и Мэгги, которая объединяет усилия с главным героем, чтобы проучить парочку. И курьезные происшествия им гарантированы.

Смотрите трейлер к фильму "Дурман любви": видео

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"Чего хочет девушка"

Год выхода – 2003

Жанр – романтическая комедия

Рейтинг IMDb – 5,8

Еще одна комедия в активе Келли Престон – "Чего хочет девушка". Здесь актриса сыграла роль мамы главной героини, которая стремится найти своего отца. Девушка 17 лет слышала от матери, что ее бывший отец – выходец из аристократической семьи. Когда Дафна приезжает в Лондон, понимает, что является дочерью политика, который баллотируется в премьер-министры. Она пытается стать частью его элитной жизни и в конце понимает, почему ее мама вернулась в США.

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"Так себе каникулы"

Год выхода – 2009

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 5,4

Фильм "Так себе каникулы" является особенным в творчестве Келли Престон, ведь здесь актриса появилась на экране со своим мужем Джоном Траволтой.

По сюжету, Дэн (Робин Уильямс) и Чарли (Джон Траволта) – хорошие друзья и владельцы спортивной маркетинговой фирмы. Первый – очень импульсивный романтик, всего за день знакомства с девушкой женится на ней. Поняв, что натворил, уже следующие сутки Дэн тратит на развод с Вики. Но проходит 7 лет и главный герой узнает, что его однодневная любимая воспитывает двойняшек от него. Детей она вынуждена оставить на 2 недели с папой, что перевернет его жизнь с ног на голову.

Смотрите трейлер к комедии "Так себе каникулы": видео

"Казино Джек"

Год выхода – 2010

Жанр – криминальная комедия

Рейтинг IMDb – 6,2

В этой ленте Келли Престон сыграла роль жены бывшего республиканского лоббиста Джека Абрамоффа. Мужчина воплотил коррупционные схемы, главной целью которых было обогащение главного героя. И все тайное стало явным: Джек попался на покупке убыточного казино и незаконном обогащении. Поэтому теперь лоббист и его жена вкладывают все силы, чтобы вытащить его из этого скандального дела.

Смотрите трейлер к фильму "Казино Джек": видео

"Кодекс Готти"

Год выхода – 2018

Жанр – криминальная драма

Рейтинг IMDb – 4,8

Последней работой в фильмографии Келли Престон была драма "Кодекс Готти". Коллегой по съемочной площадке актрисы был ее муж Джон Траволта.

Это история о легендарном мафиози, который был выходцем из семьи итальянских эмигрантов. Уже в подростковом возрасте Готти вступил в банду и проявлял себя там лидером, покоряя улицы Бронкса, Гарлема и Квинса. И когда его просят отомстить своему боссу, он без колебаний убивает Пола Кастеллано и возглавляет мафию Нью-Йорка. На этой должности главный герой покажет бесстрашного лидера, который не боится публичности и завоевывает благосклонность даже местных жителей.

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