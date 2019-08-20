Кемпинг и горные прогулки: Иванка Трамп потрясла снимками со скромного отдыха

Дочь действующего президента США и его советник Иванка Трамп уже не впервые удивляет поклонников выбором скромного отдыха. На этот раз политик со своим мужем Джаредом Кушнером и детьми отправилась в горы.

В сети Иванка Трамп охотно показала снимки, сделанные во время ее семейного отдыха в Америке. На фото видно, что последние дни лета знаменитые американские супруги решили провести наедине с детьми. Иванка и Джаред организовали поход в горы, где поселились в небольшом деревянном доме.

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Для кемпинга миллионеры выбрали уютную местность с озером. Согласно фото, Иванка Трамп старается не баловать своих отпрысков дорогими отелями и привлекать их к активному отдыху. 8-летняя Арабелла Роуз, 5-летний Джозеф и 3-летний Теодор Джеймс помогали своим родителям в приготовлении ужина на улице, не скрывая восторга от этого занятия.

Относительно гардероба Иванки Трамп, то она соединила элегантный стиль с обыденным. В частности, перед камерой политик предстала в миди-платьях и спортивных костюмах, удобных для отдыха в горах. Романтические снимки уже покорили сеть и вызвали немалый восторг у поклонников Иванки Трамп и Джареда Кушнера.

Всего за год Иванка Трамп и Джаред Кушнер увеличивают свое состояние на 28-135 миллионов долларов. При таких доходах пара выбирает довольно скромный стиль жизни. В своем имении они выбрали обычный декор, а в комнате сыновей Иванки и Джареда стоят только кровати, тумбочки и шкаф для вещей.

В досуге супруги тоже выбирают скромность. Дни рождения детей Иванка Трамп в основном празднует на семейном пикнике, а на 8-летие дочь миллионеров получила в подарок собаку. Эксперты ранее утверждали, что именно такая простота в быту помогла Иванке Трамп получить немалую популярность среди американцев.