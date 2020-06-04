Американская модель Кендалл Дженнер давно славится своим непростым характером и титулом "сердцеедки". Ребята из ее окружения часто находятся во "френдзоне", а сама она никогда публично не комментирует свои отношения. Однако СМИ стало известно, что сейчас она встречается с баскетболистом Девином Букером.

24-летнюю Дженнер часто можно было увидеть на различных мероприятиях в компании своих друзей-баскетболистов. Но в СМИ никогда не возникало слухов, что с кем-то из них у нее роман, поскольку модель предпочитала только дружеские отношения. Сейчас же, по информации Us Weekly, Кендалл Дженнер завязала отношения с баскетболистом Букером.

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Впрочем, инсайдеры издания добавляют, что Кендалл не воспринимает эти отношения серьезно, ведь вокруг нее всегда много мужчин, которые уделяют ей внимание.

Сейчас они встречаются, однако пока речь не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее столько мужчин, что это просто безумие,

– говорится в издании.

Стоит добавить, что впервые пару заметили во время автомобильного путешествия неподалеку от Аризоны. Тогда же папарацци сфотографировали их во время одной из остановок. Там они вели себя словно влюбленные, по крайней мере так утверждают очевидцы. Впоследствии Кендалл сама возила своего бойфренда на собственном авто по Лос-Анджелесу. Парень с девушкой знакомы уже не один год – в 2018-м они даже ходили на двойные свидания.

Тогда же Кендалл встречалась с баскетболистом Беном Симмонсом, а Девин – с Джордин Вудс. Той самой, которая долгое время была лучшей подругой сестры Кендалл – Кайли Дженнер, и которая изменила с бойфрендом Хлои Кардашян – еще одной сестры модели.