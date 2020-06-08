Знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер оказалась в центре скандала из-за того, что в сети появилась протестная фотография с ней, которая была сделана с помощью фотошопа.

Сеть взбудоражил снимок, где Кендалл Дженнер появилась с протестным плакатом в руках. Однако сама звезда утверждает, что не делала его и не публиковала. Об этом она заявила на личной странице в твиттере.

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Фотография Кендалл Дженнер, которая стала причиной скандала

На снимке одна из сестер Кардашян-Дженнер Кендалл позирует в черной защитной маске. Она держит в руках табличку с надписью Black Lives Matter. Такое фото свидетельствует о том, что модель присоединилась к движению против расовой дискриминации, которое набрало обороты после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Пользователи сети сразу обратили внимание на то, что на фотографии использован фотошоп. Плаката с соответствующим лозунгом не было на оригинальном фото и это видно по тени.

Из-за этого в сторону Кендалл посыпались обвинения и пользователи начали отмечать, что такой поступок не является этичным.

После этого знаменитость разместила снимок на личной странице в социальной сети твиттер и подчеркнула, что не причастна к этому и эта фотография – дело рук другого.

"Это кто-то отредактировал! Я этого не публиковала!" – написала Дженнер.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20 — Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020

Что известно о протестах из-за смерти Джорджа Флойда?

Джордж Флойд – афроамериканец, который трагически погиб от рук полицейского 25 мая. Правоохранители жестоко задержали мужчину за то, что он пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Коп использовал удушающий прием: стал коленом на шею. В результате этого Флойд умер, а перед смертью просил отпустить, потому что "не мог дышать". США охватили массовые протесты, арестовали более 4 тысяч человек. Среди митингующих и силовиков есть пострадавшие. В больших американских городах уже ввели комендантский час, ведь мирные протесты переросли в столкновения. Радикально настроенные люди бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие автомобили. Впоследствии акции против расизма начались во многих странах Европы, Австралии и Великобритании.