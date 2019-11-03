Кендалл Дженнер – 24! Интересные факты о супермодели, которые вас удивят

Сегодня, 3 ноября, популярной модели Кендалл Дженнер исполняется 24! В течение многих лет тысячи зрителей наблюдали за ее жизнью с детства в шоу "Семейство Кардашян", однако есть интересные факты из биографии девушки, которые вас точно удивят.

Кендалл Дженнер – американская модель и телевизионная звезда. Она является дочерью Крис Дженнер и Кейтлин Дженнер. Имена ее сестер не менее известны: Ким, Хлои, Кортни Кардашян и Кайли, последняя из которых считается самой молодой миллиардершей в мире.

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Однако Кендалл кардинально отличается от членов своей звездной семьи. Пятерку фактов из жизни Кендалл – читайте в материале LifeStyle 24.

Интересные факты о Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер – девчонка-сорванец семейства Кардашян

Известно, что большинство женщин в семье Кардашян-Дженнер славятся любовью к макияжу и одежде. Но Кендалл, несмотря на работу в модной индустрии, считает себя сорванцом.

Я сильно отличаюсь от всех своих сестер. Они всегда гламурно одевались и были в центре всего. Часть меня любит это тоже, но в то же время я люблю оставлять свою жизнь частной,

– говорит Кендалл.

И это правда! Кендалл Дженнер – единственная из звездного семейства, кто не желает демонстрировать свою жизнь публично на камеры.



Семейство Кардашян-Кендалл / Getty Images

Карл Лагерфельд понятия не имел, кто такая Кендалл, когда она начала работать на него

Многие считают, что секретом успеха Кендалл Дженнер стала ее связь с семейством Кардашян. Но, что интересно, когда девушка начала работать с Chanel, знаменитый модельер Карл Лагерфельд понятия не имел, кто она такая.

Я даже не знал, что она снималась в "Семействе Кардашян". Я смотрел сериал, когда там были только ее сестры и она была ребенком... От нее идет хорошая энергетика, и я это не чувствую со всеми людьми. В ней есть что-то теплое, человеческое и милое,

– рассказывал когда-то Лагерфельд для Harper's Bazaar.

Кендалл также признавалась, что впервые встретилась с Карлом во время своей первой примерки для Chanel, и тогда она очень нервничала. Также она не скрывает того, что чувствует себя смущенно при первой встрече с кем-то.

"Я очень нервничала. Это был мой первый сезон, мое первое шоу Chanel, и я не очень знала, что я делаю... Я много слышала от Кары Делевинь о том, что Карл Лагерфельд смешной, нормальный и просто крутой человек", – отметила Дженнер.



Кендалл Дженнер и Карл Лагерфельд / Getty Images

Кендалл Дженнер скрывала свою славу, когда строила карьеру модели

Лагерфельд оказался не единственным, кто не знал о популярности Кендалл после выхода "Семейства Кардашян", потому что Кендалл специально скрывала это.

Для издания Nightline Дженнер рассказывала, что однажды она готовилась к показу на бекстейдже и ее агент написал сообщение, чтобы Кендалл никому больше не рассказывала о своей славе. По словам девушки, тогда она сильно испугалась.



Кендалл Дженнер / Getty Images

На кого равняется Кендалл Дженнер?

Так, Кендалл Дженнер снималась для большого количества глянцевых журналов, включая Vogue. Но амбициозная девушка не считает это бешеным успехом. Для издания Daily Mail знаменитость отметила, что равняется на супермоделей, к примеру, Синди Кроуфорд.

Все спрашивают меня: "Итак, вы только что выполнили свою цель – что дальше?" Все, что я могу сказать, это то, что Синди имела 17 обложек американского Vogue. У меня еще долгий путь!

– считает знаменитость.



Кендалл Дженнер / Getty Images

На 21 день рождения Кендалл получила в подарок Rolls-Royce от незнакомца

Наверное, больше всего Кендалл Дженнер помнит неожиданный подарок на свое 21-летие. Тогда незнакомец, который потом оказался турецким миллионером Салгином Ялчином, подарил девушке роскошный автомобиль Rolls-Royce.

Об этом рассказала сестра модели Хлои Кардашян в шоу Джимми Киммела: "Мы выходим на улицу, и там этот "Роллс-Ройс", и мужчина стоит там. Я сразу подумала: "Какой подарок, парень или машина, это шутка? На свой 21 день рождения я получила ужин и кошелек".

С того времени прошло три года, и какие сюрпризы ожидают Кендалл Дженнер во время празднования ее 24-летия – ожидайте позже!