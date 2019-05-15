Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие модели обнажились для рекламы Calvin Klein

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Знаменитые модели, среди которых "ангелы" Victoria's Secret снялись для неординарной рекламной кампании белья Calvin Klein. В кадре девушки рассказывали, с кем себя ассоциируют, а также, как всегда, соблазнительно позировали в откровенных образах.

Первые снимки с фотосессии и короткие видеоролики модели опубликовали на своих страницах в Instagram.

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Девушкам достались разные образы, наряды и стиль фотосессии. И это неудивительно, ведь в рамках рекламной кампании звезды перед камерой выбирали для себя интересные эпитеты и делились с кем себя ассоциируют. Однако целью фотосессии было соблазнительно представить новую коллекцию, которое придумали креативные дизайнеры бренда Calvin Klein.

Так, Кендалл Дженнер позировала в джинсовой куртке на голое тело и крошечных черных трусиках, а Белле Хадид подобрали спортивный набор красного цвета с логотипами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

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Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Victoria's Secret Белла Хадид Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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