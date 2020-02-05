Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид в кампейне Burberry: звездная съемка

Британский премиальный бренд Burberry для съемки коллекции весна-лето 2020 пригласил самых именитых моделей современности. Таким звездным составом может похвастаться далеко не каждый культовый дом моды, однако итальянскому модельеру Риккардо Тиши удалось почти невозможное.

Известно, что признанный дизайнер славится дружбой с крупнейшими звездами мировых подиумов, которые радостно демонстрируют его наряды на самых престижных красных дорожках. Так, вместе с Ириной Шейк Риккардо Тиши появился на светской вечеринке BAFTA-2020.

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Еще более звездной стала съемка новой коллекции британского бренда одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry, под лейблом которой работает кутюрье. Перед камерой известного дуэта фотографов Инеса ван Ламсверде и Винуда Матадина работали культовые модели: Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид, Бенджи Арвей и другие.

Коллекция соединила как мужские, так и женские наряды изысканной классики и экстравагантного стиля casual. Большинство образов выполнены в узнаваемых для Burberry бежевых оттенках.

Я несколько сезонов работаю над тем, чтобы определить новую индивидуальность и визуальный язык для этого дома. Эта кампания – как отправная точка, и я хотел объединить мужчин и женщин, которые представляют Burberry – тех, кто уже давно является частью моей карьеры, а других, кто начал это путь Burberry только со мной,

– прокомментировал модельер.

Впечатлениями от невероятной съемки поделилась с успешная Белла Хадид, которая славится крепкой дружбой с дизайнером: "Всегда для меня честь работать с таким другом, как Риккардо. Он взял меня под свое крыло высокой моды, когда я была юной. Рики всегда дарит лучшую энергию для съемки. Мы всегда смеемся, и с ним это никогда не воспринимаешь, как рабочий день".



Съемка для дома моды Burberry / Burberry