Кендалл Дженнер демонстрирует с чем носить брюки с анималистическим принтом: фотопример

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер показывает своим поклонникам не только результаты сотрудничества с дорогими брендами, но и свои ежедневные "луки". Так, накануне звезда показала, с чем сочетать тренды 2019 года.

Недавно Кендалл Дженнер продемонстрировала, с чем сочетать новый тренд 2019 года – змеиный принт. Она прогулялась в стильных сапогах по улицам Нью-Йорка. После выхода в модном наряде 23-летняя Кендалл решила показать, с чем сочетать анималистический принт, который ворвался в тренды еще в 2018 году.

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Накануне знаменитость попала в объективы фотографов, когда перемещалась с показа на показ в Нью-Йорке. Она надела широкие брюки в черно-белую полоску. Кендалл Дженнер доказывает, что в принте "зебра" будет стильной любая одежда, а не только пальто. На верх она наела короткую черную куртку, а обула белые массивные кроссовки.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Кендалл Дженнер
Источник: 24 канал
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