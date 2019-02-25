Кендалл Дженнер надела сексуальное платье без нижнего белья: фото

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и одна из самых успешных моделей мира Кендалл Дженнер любит выбирать сексапильные наряды. Однако ее появление на вечеринке после Оскара превзошло все надежды поклонников и мировых СМИ.

Обольстительная Кендалл Дженнер – не из тех, кто стесняется демонстрировать свое стройное тело на публике. Поэтому во время традиционного празднования после грандиозной церемонии Оскар-2019 она потрясла пикантностью образа.

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Перед камерой знаменитая модель предстала в одежде от дизайнерского бренда Rami Kadi. Наряд состоял из топа с сексуальным вырезом на груди и юбки с двух полосок блестящей ткани, которые едва прикрывали интимные места звезды. Под одежду Кендалл Дженнер не одела нижнее белье, что придало еще большей обольстительности ее виду.

Провокационный look модель дополнила босоножками на каблуках, идеальными укладкой и макияжем. В любых ракурсах Кендалл Дженнер светила обнаженным телом, в частности, стройными ногами.

На вечеринке Vanity Fair звезда встретилась со своим отцом, который сменил пол. Кейтлин Дженнер счастливо позировала рядом с Кендалл в блестящем мини-платье.