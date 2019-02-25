Кендалл Дженнер надела сексуальное платье без нижнего белья: фото

74 Читати новину українською
Кендалл Дженнер на вечеринке после Оскар-2019
Кендалл Дженнер на вечеринке после Оскар-2019 / www.elle.com

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и одна из самых успешных моделей мира Кендалл Дженнер любит выбирать сексапильные наряды. Однако ее появление на вечеринке после Оскара превзошло все надежды поклонников и мировых СМИ.

Обольстительная Кендалл Дженнер – не из тех, кто стесняется демонстрировать свое стройное тело на публике. Поэтому во время традиционного празднования после грандиозной церемонии Оскар-2019 она потрясла пикантностью образа.

Читайте также: Оскар-2019: Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес и другие поразили роскошными образами на after party

Перед камерой знаменитая модель предстала в одежде от дизайнерского бренда Rami Kadi. Наряд состоял из топа с сексуальным вырезом на груди и юбки с двух полосок блестящей ткани, которые едва прикрывали интимные места звезды. Под одежду Кендалл Дженнер не одела нижнее белье, что придало еще большей обольстительности ее виду.

Провокационный look модель дополнила босоножками на каблуках, идеальными укладкой и макияжем. В любых ракурсах Кендалл Дженнер светила обнаженным телом, в частности, стройными ногами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

На вечеринке Vanity Fair звезда встретилась со своим отцом, который сменил пол. Кейтлин Дженнер счастливо позировала рядом с Кендалл в блестящем мини-платье.

 

blog_ava
Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
сегодня
917
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Награды Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
сегодня 19:01 Фильм "Зеленая книга": что стоит знать о победителе Оскар-2019
356
Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
сегодня 17:15 Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар
Наталя Боднар 160
Ольге Фреймут – 37! Значение мужа и детей в жизни телеведущей
сегодня 16:02 Ольге Фреймут – 37! Значение мужа и детей в жизни телеведущей
Юлія Девда 332
Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки
сегодня 12:01 Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки
821
Оскар-2019: Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес и другие поразили роскошными образами на after party
сегодня 11:36 Оскар-2019: Кьяра Ферраньи, Дженнифер Лопес и другие поразили роскошными образами на after party
551
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук