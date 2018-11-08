Кендалл Дженнер очаровала откровенными образами в белье на шоу Victoria's Secret: фото

Американская топ-модель Кендалл Дженнер вышла на подиум Victoria's Secret Show 2018 в двух сексуальных образах. Если другие "ангелы" бельевого бренда имели приподнятое и игривое настроение, то Кендалл в противовес им была настоящей "Мисс серьезность".

Еще за кулисами модного показа все "ангелы" бренда в сладком ожидании много общались между собой, делали совместные фото и делились переживаниями со своими фанатами в соцсетях. В то же время уверенная в себе модель целенаправленно настраивала себя к выходу, была не многословной и перекидывалась несколькими словами только с командой визажистов и стилистов.

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Кендалл Дженнер за кулисами Victoria's Secret Show 2018

На звездном подиуме 23-летняя модель примерила два пикантных образа, которые идеально подчеркивали ее стройные формы. Первый из них состоял из черного бикини и бюстгальтера, которые дополнялись кружевными рукавами-болеро. К плечам были прикреплены традиционные крылья с черными перьями, на концах которых были пришиты декорированные черные звезды. Манящий образ на модном подиуме завершили черные ботинки на каблуках с вышитыми камнями.



Кендалл Дженнер



Кендалл Дженнер

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Во время своего второго выхода на сцену Victoria's Secret модель уже была в значительно лучшем настроении и дарила всем свою сияющую улыбку. Для второго образа Кендалл организаторы шоу подготовили новый наряд – откровенное черное бикини и бюстгальтер в красную клеточку, а вместо крыльев у модели было стилизованное платье с таким же принтом и золотистыми нашивками снизу. Роскошные украшения на шее и ушах прекрасно завершили "ангельский" look.



Кендалл Дженнер

Возможно, перед началом шоу знаменитая модель волновалась, из-за чего выглядела достаточно напряженной. Но на подмогу пришла ее звездная мама Крис Дженнер, которая часто поддерживает во время модных событий. В одном из своих недавних интервью глава клана Кардашян-Дженнер даже признавалась, что у ее дочери-модели есть психологические проблемы, поскольку перед каждым важным событием в фэшн-индустрии Кендалл сильно нервничает и получает стресс. Из-за этого Крис Дженнер старается как можно чаще ездить по миру вместе с дочерью.



Крис Дженнер поддержала свою дочь Кендалл Дженнер

Все фото: Getty Images