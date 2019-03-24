Кендалл Дженнер ошеломила идеальной фигурой в бикини: фото

Супермодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер продемонстрировала перед поклонниками в социальных сетях отличную фигуру в купальнике.

Новые фото и короткие ролики Кендалл опубликовала на своей странице Instagram в Stories.

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Так, на снимках изображен силуэт фигуры одной из семейства Кардашян-Кендалл. Звезда примерила желтое бикини и не постеснялась показать свое тело в социальных сетях.

Одну из фотографий звезда украсила "емодзи" солнца, намекая на будущее лето и сезон купальников.



Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner



Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner

Днями ранее Кендалл показала еще одно откровенное фото. Она продемонстрировала свои ягодицы на камеру в леопардовом бикини, а также примерила шляпу в тон.