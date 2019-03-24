Кендалл Дженнер ошеломила идеальной фигурой в бикини: фото

64 Читати новину українською
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Супермодель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер продемонстрировала перед поклонниками в социальных сетях отличную фигуру в купальнике.

Новые фото и короткие ролики Кендалл опубликовала на своей странице Instagram в Stories.

Читайте также: Вечеринка Tiffany&Co: топ-5 эффектных образов знаменитостей

Так, на снимках изображен силуэт фигуры одной из семейства Кардашян-Кендалл. Звезда примерила желтое бикини и не постеснялась показать свое тело в социальных сетях.

Одну из фотографий звезда украсила "емодзи" солнца, намекая на будущее лето и сезон купальников.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram-Stories / @kendalljenner

Днями ранее Кендалл показала еще одно откровенное фото. Она продемонстрировала свои ягодицы на камеру в леопардовом бикини, а также примерила шляпу в тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

 

blog_ava
Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
24 марта
910
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
24 марта 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
4834
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
24 марта 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
4
Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
23 марта 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
Альона Захарова 572
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
22 марта 22:15 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 791
Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
22 марта 18:30 Как стать fashion-фотографом: топ-5 важнейших правил
Юлія Турелик 139
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук