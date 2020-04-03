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Кендалл Дженнер похвасталась роскошной фигурой в бикини: сексуальные фото

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Кендалл Дженнер / Instagram / @sashasamsonova

Американская модель и одна из звезд реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер даже во время карантина не оставляет поклонников без эротических фото. В сети появились ее новые снимки в бикини.

Автором соблазнительных снимков была знаменитая украинка Саша Самсонова. Фотограф эмигрировала в США и не впервые сотрудничает с сестрами Кардашян. Именно Саша Самсонова поделилась новыми кадрами, сделанными с Кендалл Дженнер.

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Перед камерой одна из самых высокооплачиваемых моделей мира предстала в белом топе и бикини. Наряд только подчеркнул безупречную фигуру Кендалл Дженнер и ее сексуальность. Ярким акцентом образа стала большая разноцветная шляпа, которую манекенщица на одном снимке поддерживала руками.


Кендалл Дженнер в бикини / Instagram / @sashasamsonova

Из-за карантина в США Кендалл Дженнер самоизолировалась в своем доме в Лос-Анджелесе. Вероятно, на собственном дворе модель и устроила импровизированную съемку. Чтобы добавить экзотичности фотографиям Саша Самсонова выбрала ракурс, из которого видно не только потрясающую Кендалл Дженнер, но и банановые деревья, растущие в саду. Снимки вызвали восторг у поклонников модели.


Кендалл Дженнер / Instagram / @sashasamsonova

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
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