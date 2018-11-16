Кендалл Дженнер показала свои стройные ножки в эффектном платье: фото

23-летняя американская звезда посетила светское мероприятие, посвященное представлению журнала Chaos. Кендалл покоряла столицу Великобритании в наряде яркого цвета. Эта модель платья очень удачно подчеркнула все преимущества худощавой Кендалл.

Участница реалити-шоу "Светская жизнь семейства Кардяшян" умело демонстрирует, как носить один из самых актуальных цветов сезона. Холодную зимнюю пору Кендалл Дженнер решила разбавить ярким платьем от Dundas.

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Для торжественного вечера, на котором состоялось представление журнала Chaos, 23-летняя модель выбрала платье длины мини популярного оранжево-горчичного цвета. Такой оттенок еще называют охра. Модель платья "на запах" выделила все преимущества стройной модели – длинные ноги и тонкая талия.

Стоит добавить, впервые коллекция от бренда Dundas вышла только летом 2017 года. Ранее Питер Дундас, основатель марки, создавал коллекции для таких известных брендов как Emilio Pucci и Roberto Cavalli.