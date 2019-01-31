Кендалл Дженнер полностью обнажилась для глянца: фото 18+

Одна из самых богатых моделей мира Кендалл Дженнер не относится к тем, кто стесняется показывать свое обнаженное тело. Поэтому звезда частенько соглашается на провокационные съемки, которые будоражат сеть.

Зажигательная Кендалл Дженнер приняла участие в сексапильной фотосессии для итальянского журнала Vogue. Горячие кадры сразу же появились в сети и ошеломили откровенностью.

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Для известного глянца одна из сестер Кардашян примерила несколько игривых ретро-образов. Сначала зажигательная Кендалл предстала перед зрителями в прозрачном платье. Модель погрузилась в ванну с пеной, что выглядело очень игриво.

Также Кендалл Дженнер позировала с ретро-прической и в нижнем белье с завышенной талией. В ролике она полуобнаженная подняла трубку старого телефона.

Позвоните мне. Я жду, – добавила манекенщица сексуальности в посте.

Итальянский Vogue украсило более сдержаннее фото. На обложке журнала, который 5 февраля выйдет в продажу, Кендалл Дженнер появилась в шифоновом платье с цветочным принтом. Образ модели дополнили прическа с волнистыми волосами и яркий макияж с акцентом на глаза. Перед камерой она игриво приподнял голову, нежно прикасаясь к себе руками.

Однако не эти провокационные фото больше всего взбудоражили сеть. Кендалл Дженнер опубликовала снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Единственное, что было на девушке, это яркие перчатки и прозрачные гетры. Модель продемонстрировала упругие ягодицы и обнаженную грудь. Обувь на высоком каблуке завершила ее провокационный look. В серию фото для Vogue также вошли снимки с Кендалл Дженнер в ярком наряде в стиле восьмидесятых.