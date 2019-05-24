Кендалл Дженнер повторила потрясающий образ Дженнифер Лопес: фотодоказательство

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Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер
Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер / фото: Getty Images; Коллаж: LifeStyle 24

Одна из самых популярных моделей мира Кендалл Дженнер прибыла на Каннский кинофестиваль, где одним выходом смогла поразить всех присутствующих. Для красной дорожки она выбрала пышное платье асимметричного кроя, похожее на то, в котором ранее засветилась Дженнифер Лопес.

"Ангелы" Victoria's Secret поражают выходами на красной дорожке в Каннах. Ранее перед публикой появились Сара Сампайо и Адриана Лима, которые выбрали роскошные черные платья. А после них 23-летняя Кендалл Дженнер решила отличиться от коллег и предстала перед папарацци в пышном розовом платье из фатина.

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Американской знаменитости выпала возможность первой представить новую коллаборацию брендов H&M и Giambattista Valli. Звезда покорила гостей Каннского кинофестиваля стройными загорелыми ногами, которые можно было увидеть через асимметричный крой платья. Однако, как заметили поклонники, в подобном наряде ранее появлялась знаменитая голливудская актриса.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер на Каннском кинофестивале / Getty Images

В декабре 2018 года Дженнифер Лопес поразила выходом на премьере фильма "Начни сначала". Тогда для светского мероприятия она выбрала платье от бренда Giambattista Valli. Наряд Дженнифер Лопес и Кендалл Дженнер отличалось только длиной шлейфа и "верхом" платья.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес на премьере фильма в декабре 2018 года / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Голливуд Каннский кинофестиваль Victoria's Secret Дженнифер Лопес Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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