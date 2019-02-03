Кендалл Дженнер прокомментировала слухи о второй беременности Кайли

10 Читати новину українською
Кендалл и Кайли Дженнер
Кендалл и Кайли Дженнер / www.gettyimages.com

Супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер стала гостьей популярного шоу Эллен Дедженерес, во время съемок которого прокомментировала слухи о личной жизни ее младшей сестры Кайли.

Известно, что год назад 21-летняя Кайли Дженнер родила своего первенца – дочь Сторми – от популярного рэпера Трэвиса Скотта. Однако официально молодые родители не женаты, а в сети начали распространяться слухи не только об их помолвке, но и о вероятной второй беременности.

Читайте также: Кайли Дженнер снялась для глянца в образе, который создал искусственный интеллект: впечатляющие фото

Ее сестра модель Кендалл в шутку ответила на вопрос Эллен о возможной беременности Кайли Дженнер. "Она не беременна, я думаю они с Трэвисом просто тренируются", – сказала Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baby #2?

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Также девушка сказала, что ничего не знает относительно того, сделал ли парень Кайли предложение, или нет.

Я ничего об этом не знаю. Она бы скорее всего рассказала о таком событии семье, маме она бы точно сообщила,
– сказала Кендалл.

Кендалл Дженнер прокомментировала личную жизнь Кайли: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall Clips (@kendallsclip)

 

blog_ava
Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
1250
Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Кайли Дженнер
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
8 февраля 21:01 Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому
Наталя Боднар 346
Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
8 февраля 16:40 Группа Bahroma раскрыла свой козырь на Нацотборе к Евровидению-2019: неожиданное признание
110
Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
8 февраля 16:00 Диплом политолога, поездка в СССР и продажа эскизов: как шел к успеху модельер Christian Dior
Марта Вересюк 50
Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
8 февраля 14:30 Такое душистое какао: полезные свойства ароматного напитка
Юлія Девда 673
Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
8 февраля 13:15 Киевский торт – рецепт и советы по приготовлению
Богданна Рибак 209
Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019
7 февраля 20:51 Самые стильные черные платья: топ-5 выходов на красной дорожке кинофестиваля Берлинале-2019
376
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук