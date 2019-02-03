Кендалл Дженнер прокомментировала слухи о второй беременности Кайли

Супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер стала гостьей популярного шоу Эллен Дедженерес, во время съемок которого прокомментировала слухи о личной жизни ее младшей сестры Кайли.

Известно, что год назад 21-летняя Кайли Дженнер родила своего первенца – дочь Сторми – от популярного рэпера Трэвиса Скотта. Однако официально молодые родители не женаты, а в сети начали распространяться слухи не только об их помолвке, но и о вероятной второй беременности.

Читайте также: Кайли Дженнер снялась для глянца в образе, который создал искусственный интеллект: впечатляющие фото

Ее сестра модель Кендалл в шутку ответила на вопрос Эллен о возможной беременности Кайли Дженнер. "Она не беременна, я думаю они с Трэвисом просто тренируются", – сказала Дженнер.

Также девушка сказала, что ничего не знает относительно того, сделал ли парень Кайли предложение, или нет.

Я ничего об этом не знаю. Она бы скорее всего рассказала о таком событии семье, маме она бы точно сообщила,

– сказала Кендалл.

Кендалл Дженнер прокомментировала личную жизнь Кайли: смотрите видео