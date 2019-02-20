Кендалл Дженнер с другими моделями снялась в стильной рекламе для Calvin Klein

Американская модель Кендалл Дженнер вместе со звездами подиумов и глянца – Шоном Мендесом, Ной Сентинео, Жасмин Дэниелс, Анной Эверс, A$AP Rocky и другими – приняла участие в стильном кампейн для модного бренда Calvin Klein.

Новые снимки появились в социальных сетях, где их успели полюбить и прокомментировать много фанатов. На снимках и в видеоролике модели позируют в стильных образах коллекций Calvin Klein Jeans и Calvin Klein Underwear и показывают, что бренд советует носить весной и летом этого года.

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Новая рекламная кампания Calvin Klein / Calvin Klein

"Наше все" – главный слоган новой рекламной кампании модной марки. Автором кампейн стал британский фотограф и режиссер Глен Лачфорд, а события в ролике происходят под сингл рок-группы New Order True Faith.

Смотрите видео с нового кампейн Calvin Klein:

Новые вещи уже успела оценить певица Майли Сайрус, которая в своем Twitter опубликовала шуточный коллаж: "Не оставляйте своих детей вместе с Майли!". Там она изображена в похожей позе с певцом Шоном Мендесом в нижнем белье.