Кендалл Дженнер сексуально прорекламировала обувь: фото

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / theimpression.com

Одна из самых известных моделей мира Кендалл Дженнер снялась в новой рекламной кампании. Звезда прорекламировала обувь, добавив к фотосессии пикантности.

Все осенние рекламные кампании оказались в эпицентре светских новостей, ведь именно к ним приковано все внимание не только журналистов, но и покупателей. Исключением не стал бренд Stuart Weitzman, который в очередной раз пригласил к сотрудничеству 23-летнюю Кендалл Дженнер. С выбором главной героини съемки авторы проекта не прогадали: одна из сестер Кардашян умеет из обычной фотосессии сделать пикантную.

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Перед камерой зажигательная Кендалл Дженнер предстала в сексуальном черном боди и ботфортах от Stuart Weitzman. Фотограф Шарлотта Уэйлс сделала акцент на обуви, однако все поклонники бренда могли полюбоваться и роскошной фигурой модели. В съемке Кендалл продемонстрировала гибкость и растяжку, которая потрясла всех.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Кроме Кендалл Дженнер в рекламной кампании приняли участие модели и художественные гимнастки Морган Райт и Стася Генералова. В нескольксекундном ролике они выполнили пару грациозных па, которые покорили сеть.

"Короткое видео с Кендалл Дженнер в главной роли подчеркивает искусство движения, силу и уверенность, которые женщины испытывают в Inour Shoes", – написали авторы проекта под роликом.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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