Кендалл Дженнер снялась в обольстительном рекламном кампейне для Reserved: фото и видео

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Reserved

Демократический бренд Reserved представил новый рекламный кампейн осень-зима 19/20, лицом которого стала супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер.

Еще несколько дней назад представители Reserved опубликовали фото в инстаграме в то время неизвестной девушки со спины, которая была одета только в кожаную юбку. В подписи был только лаконичный вопрос: "Как думаете, кто эта девушка?".

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Допис, поширений reserved (@reserved)

 

А уже сегодня, 2 октября, стало известно, кто эта загадочная брюнетка. Ею стала 23-летняя Кендалл Дженнер, которая считается одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире по версии издания Forbes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений reserved (@reserved)

 

В fashion-ролике от режиссера Гордона Фон Штайнера под названием Ciao Kendall Дженнер перевоплотилась в известные ретро-образы из итальянских фильмов. Так, девушка предстала в образе героини Софи Лорен из фильма "Брак по-итальянски", Натали Портман из фильма "Леон". Также она продемонстрировала look бунтарки в стиле 90-х.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений reserved (@reserved)

 

Стилистом выступил Джейкоб К, ранее сотрудничавший с моделью для W Magazine, Vogue и Dazed.

Reserved – #Ciao Kendall: смотрите рекламный кампейн

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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