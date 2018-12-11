Кендалл Дженнер засветила обнаженную грудь в прозрачном платье: горячие фото

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Кендалл Дженнер на Fashion Awards-2018
Кендалл Дженнер на Fashion Awards-2018 / www.gettyimages.com

Представительница семьи Кардашьян в очередной раз ошеломила сеть. Обольстительная Кендалл Дженнер пришла на светское мероприятие в прозрачном платье, в котором засветила стройную фигуру и грудь.

В гардеробе 23-летней модели Кендалл Дженнер есть немало "голых" платьев, которые она любит надевать на светские мероприятия. Откровенный наряд звезда засветила и во время церемонии награждения Fashion Awards-2018, которая состоялась 10 декабря в Лондоне. И хоть модель не завоевала победу, однако непременно запомнится всем участникам шоу.

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На красной дорожке обольстительная представительница семьи Кардашьян предстала в золотистом платье от Julien Macdonald. Одеяние имело длину макси, однако это не сделало его скромным. В платье виднелась соблазнительная фигура Кендалл Дженнер, а при вспышке фотокамер на снимках четко была видна обнаженная грудь модели и аппетитные ягодицы в стрингах.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер в Лондоне / Getty Images

Судя по фото знаменитость не комплексовала, а наоборот позволяла фотографам сделать фотографии со всех возможных ракурсов.

Кендалл Дженнер у Лондоні
Модель Кендалл Дженнер засветила гулую грудь / Getty Images

Модель Кендалл Дженнер засвітила оголені груди
Кендалл Дженнер надела "голое" платье / Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер выбрала сексапильную одежду / Getty Images

Сексапільна Кендалл Дженнер
Сексапильная Кендалл Дженнер / Getty Images

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер
Источник: 24 Канал
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