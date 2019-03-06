Кендалл и Кайли Дженнер позировали в сексуальных купальниках из собственной коллекции

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Кайли и Кендалл Дженнер
Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram / @kylie_wedster

Знаменитые американские сестры и звезды реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли и Кендалл Дженнер снялись в совместной фотосессии. Модели позировали в сексуальных купальниках из собственной коллекции, которую создали для канадского бренда.

Первый результат сотрудничества знаменитых сестер представители канадского бренда Ardene опубликовали на официальной странице в Instagram накануне, 4 марта. Однако Кендал Дженнер делилась с "фолловерами" бэкстейджем со съемки еще в начале января.

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Сестры Дженнер подписали соглашение о сотрудничестве летом 2018 года. Тогда они договорились с представителями бренда о создании нескольких коллекций одежды и белья. Так, на новых снимках Кендалл и Кайли позировали на темном фоне в откровенных купальниках. 23-летняя Кендалл выбрала для себя открытый вариант, который состоял из топа и трусиков, а 21-летняя Кайли надела красный закрытый купальный костюм с молнией на груди.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @ardene

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @ardene

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)


 

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Теги: LifeStyle Эротика Кендалл Дженнер Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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