Кенсингтонский дворец объявил о первом выходе Кейт Миддлтон и ее новом патронаже в 2019 году

Герцогиня Кембриджская проводит последние ленивые дни рождественских каникул и начинает готовиться к активному году, что впереди. Так, первый официальный визит Кейт Миддлтон в 2019 году пройдет в лондонском районе Излингтон, в одном из самых красивых садов Лондона. Также в начале года герцогиня получила новый патронаж от королевы Елизаветы II.

О первом официальном визите Кейт Миддлтон в 2019 году сообщили представители королевской семьи на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter. В сообщении говорилось об окончании рождественских каникул для 37-летней герцогини Кембриджской и ее первой обязанности в новом году.

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15 января жена принца Уильяма посетит одну из лучших достопримечательностей Лондона. Сад короля Генриха King Henry's Walk Community Garden трижды завоевывал звание лучшего в Лондоне. Герцогиня Кембриджская встретится с волонтерами, которые сотрудничают с культурной достопримечательностью, чтобы узнать больше о садоводстве и том, как оно сближает людей.



Кейт Миддлтон / Getty Images

Также Кейт Миддлтон получила новый патронаж от королевы Елизаветы II. Она стала заместителем благотворительной акции скорой помощи в Лондоне до 30-й годовщины ее существования. Организация направлена на обеспечение качественного лечения. Герцогиня Кембриджская встретится с клиницистами, фельдшерами, пилотами и членами экипажа, чтобы узнать больше о вызовах, которые получает объединение, как первый заместитель в столице Великобритании.