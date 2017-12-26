Кенсингтонский дворец сообщил о первом совместном выходе Меган Маркл и Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Getty Images

Последний официальный выход герцогинь Кембриджской и Сассекской состоялся еще в 2018 году. Они вместе посещали рождественскую службу в Сандрингеме. Через два месяца после Нового года стало известно, когда и где состоится их первый совместный выход в 2019 году.

После совместного выхода герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских в Сандрингеме, в сети появилось видео, как принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл. А специалист по кинесике (совокупность движений, жестов, мимики – LifeStyle 24) призналась, что на самом деле поведение герцогинь свидетельствует о том, что они отчуждены и скованы. После рождественской службы Меган Маркл и Кейт Миддлтон больше не появлялись вместе на людях. Однако весной 2019 года они выйдут в свет с официальным визитом.

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Вместе с мужьями, принцем Гарри и принцем Уильямом, герцогини посетят одно и то же мероприятие 5 марта. Члены королевской семьи станут гостями приема королевы Елизаветы II, который состоится в Букингемском дворце. Монарх устраивает празднование по случаю 50-й годовщины инвеституры принца Чарльза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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