Кенсингтонский дворец сообщил о первом совместном выходе Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Последний официальный выход герцогинь Кембриджской и Сассекской состоялся еще в 2018 году. Они вместе посещали рождественскую службу в Сандрингеме. Через два месяца после Нового года стало известно, когда и где состоится их первый совместный выход в 2019 году.

После совместного выхода герцогов Кембриджских и герцогов Сассекских в Сандрингеме, в сети появилось видео, как принц Уильям публично проигнорировал Меган Маркл. А специалист по кинесике (совокупность движений, жестов, мимики – LifeStyle 24) призналась, что на самом деле поведение герцогинь свидетельствует о том, что они отчуждены и скованы. После рождественской службы Меган Маркл и Кейт Миддлтон больше не появлялись вместе на людях. Однако весной 2019 года они выйдут в свет с официальным визитом.

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Вместе с мужьями, принцем Гарри и принцем Уильямом, герцогини посетят одно и то же мероприятие 5 марта. Члены королевской семьи станут гостями приема королевы Елизаветы II, который состоится в Букингемском дворце. Монарх устраивает празднование по случаю 50-й годовщины инвеституры принца Чарльза.