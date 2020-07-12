Американская певица Кэти Перри через несколько недель родит первенца и уже знает, кому доверит роль крестной мамы. Кроху будет крестить голливудская актриса Дженнифер Энистон. Как уверяют СМИ, это предложение растрогало звезду до слез.

Отцовство Кэти Перри и Орландо Блума – одно из самых ожидаемых событий в западной прессе. Журналисты разоблачают детали личной жизни первенца пары еще до ее появления его на свет. Как информирует издание Mirror, ссылаясь на собственные источники, звезды уже определились, кто станет крестной мамой для их дочери. Такую почетную роль получила голливудская знаменитость Дженнифер Энистон.

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Кэти Перри станет мамой девочки уже через несколько недель. Последние месяцы беременности она провела в изоляции, что лишь усиливало ее волнение перед предстоящими родами. Однако на карантине ей не позволяла отчаиваться актриса Дженнифер Энистон. Она постоянно поддерживала пару и стала близкой для их семьи.

Кэти и Джен очень близки. Во время изоляции они устраивали прогулки и проводили много времени вместе. Она (Дженнифер Энистон – ред.) заплакала, когда они просили ее стать крестной мамой,

– сообщили инсайдеры.

Стоит отметить, что Дженнифер Энистон славится тесной дружбой со многими звездами. Раньше она крестила дочку своей коллеги по съемочной площадке ситкома "Друзья" Кортни Кокс 16-летнюю Коко.

Что известно о беременности Кэти Перри?

35-летняя певица объявила о беременности в начале марта в новом видеоклипе на песню Never Worn White. Кэти Перри вместе с женихом Орландо Блумом с нетерпением ждали рождения совместного ребенка, а пополнение в семье – вполне обдуманный поступок, ведь звезды уже достигли невиданных высот в карьере и готовы посвящать себя детям. Пара ждет рождения девочки, которую, как предполагают в прессе, назовут в честь покойной бабушки певицы Энн Перл Хадсон.

Следует заметить, что Кэти Перри волнуется за роды в условиях пандемии, а ее переживания негативно сказались на отношениях с любимым. Орландо Блум уже воспитывает 9-летнего сына Филинна от первого брака с супермоделью Мирандой Керр, тогда как для артистки опыт отцовства станет первым.