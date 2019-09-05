Кевин Харт попал в ДТП: какие травмы получил голливудский актер

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Кевин Харт
Кевин Харт / www.gettyimages.com

Американский актер Кевин Харт, которого приглашали стать ведущим церемонии награждения Оскар-2019, попал в аварию в Малибу, США, 1 сентября. Стало известно о травмах, которые получил знаменитость.

Как сообщает издание TMZ, Кевин Харт успешно перенес операцию на позвоночнике, однако он до сих пор ограничен в движениях. Медики заявили, что все же поправится, но пока неизвестно, сколько времени займет период реабилитации.

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Из-за ДТП актер травмировал позвоночник в трех местах: две в грудной части и еще одна травма на поясничной зоне. Поэтому на момент прибытия медиков актер совсем не мог двигаться. Врачи предупреждают, что травма позвоночника может вызвать частичный паралич.

Добавим, Кевин Харт сидел на пассажирском кресле винтажного спортивного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года, а за рулем был 28-летний водитель Джаред Блэк, который по непонятным причинам не справился с управлением и не вписался в поворот. Из-за этого машину снесло с дороги.

В день ДТП актер показал жизнерадостное фото, в подписи к которому он пожелал поклонникам замечательных выходных.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kevin Hart (@kevinhart4real)

 

Что известно о Кевине Харте?​Голливудский актер мог стать ведущим церемонии награждения премии Оскар-2019, но из-за гомофобских высказываний в социальных сетях многолетней давности он отказался от предложения. В целом, мужчина сыграл во многих популярных фильмах: "Вечерняя школа", "Джуманджи", "Совместная поездка", "Полтора шпиона", "Держись!", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Совместная поездка". У Кевина есть двое детей от первого брака и жена Энико, с которой он состоит в браке с 2016 года.

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Теги: Новости США Аварии и ДТП LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
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