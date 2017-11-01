Кевин Спейси предстанет перед судом из-за дела о сексуальных домогательствах

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Кевин Спейси
Кевин Спейси / Instagram / @kevinspacey

Секс-скандал вокруг голливудского оскароносного актера Кевина Спейси до сих пор не утихает. Из-за обвинения экс-ведущей о домогательствах Спейси в отношении ее сына, он должен появиться в суде 7 января 2019 года.

Об этом сообщают в The Boston Globe.

Как известно, еще в 2017 году экс-ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру обвинила скандального Кевина Спейси в сексуальных домогательствах в отношении ее сына. К тому времени парню было 18 лет. По словам женщины, в июле 2016-го Спейси напоил ее сына в баре Нантакета, штат Массачусетс, после чего совершил развратные действия.

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Из-за этого досудебное слушание иска против актера состоялось 20 декабря, который назначил Кевину Спейси повестку в суд на 7 января 2019 года в деле о сексуальных домогательствах.

Напомним, что в конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, совершил каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру по обвинениям Кевина Спейси в домогательствах. Недавно представители правоохранительных органов сняли со Спейси любые обвинения, поскольку срок давности предполагаемых преступлений давно истек.

 

 

Теги: LifeStyle Секс-скандал Голливуд Кевин Спейси
Источник: Lifestyle
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