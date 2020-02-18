KHAYAT не читал комментариев относительно своего выступления на Нацотборе: известна причина

Молодой украинский исполнитель KHAYAT прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2020. После шоу он признался, что не прочитал ни одного комментария относительно своего выступления.

KHAYAT стал одним из фаворитов второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 по результатам судейского и зрительского голосований. После эфира артист прокомментировал свое выступление и признался, почему не прочитал ни одного отклика на свой адрес. Все это он рассказал изданию УНИАН.

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Финалист Нацотбора KHAYAT отметил, что не хочет попадать под негативное влияние.

Вы знаете, я не прочитал ни одного комментария относительно своего выступления. Пообещал себе, что не буду этого делать, потому что могу очень близко к сердцу что-то принять. Не хочу попасть под негативное влияние, поэтому решил вообще не читать. Команда читает, а я – нет,

– признался исполнитель.

Артист рассказал, что в начале выступления он переволновался и растерялся.

Я немного нервничал. Когда потом уже пересматривал запись выступления, заметил, что сначала был растерян. Потом вошел в нужный ритм, и все было хорошо. Однако, мне хотелось бы больше уверенности, еще больше мощности от себя,

– говорит конкурсант.

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Напомним, финал Национального отбора на Евровидение состоится в субботу, 22 февраля. Вместе с KHAYAT за возможность представлять Украину на главном песенном конкурсе будут бороться TVORCHI, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Gо_A.