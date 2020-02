KHAYAT поразил меломанов восточными мотивами в песне для Нацотбора: видео и слова трека

Уже 8 февраля в Украине состоится первый полуфинал Евровидения-2020. Поэтому участники Нацотбора спешат представить свои конкурсные песни. Так, 4 февраля певец KHAYAT опубликовал трек Call for love.

Англоязычная композиция полностью воспроизводила авторский стиль артиста и помогла ему открыть необычную манеру пения. Кроме этого, в Call for love Андрей Хаят умело соединил восточные национальные мотивы и танцевальные ритмы, что покорило меломанов.

Для написания этой песни мне пришлось сломать множество барьеров в себе и я чувствую, что она действительно особая,

– отметил он.

Кроме этого, KHAYAT признался, что трек рассказывает о любви и поисках этого чувства. Артист убежден: многие люди боятся открывать сердце другим, поэтому его композиция может стать толчком для этого.

"Call for love – смелый призыв к любви! Это напоминание, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Call for love и является тем самым толчком!" – пояснил Андрей Хаят.

Слушайте конкурсную песню KHAYAT на Евровидение-2020 – Call for love: видео

Как известно, артист выступит во втором полуфинале национального отбора, который пройдет 15 февраля. Кроме KHAYAT, за возможность представлять Украину на Евровидении-2020 поборются группа [О], Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, Krut, Элина Иващенко, GO-A и MOONZOO feat. FMF Sure. Кто победит – меломаны узнают уже 22 февраля.

KHAYAT – Call for love: текст песни

Let me hold you tight

Through the day and night

Rolling out of sight. So silent.

I’m for all the sakes

Taking all it takes

Wanna break the walls inside ya

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

Hate me and crave me

Beg me and slave me

Loose and Obtain me

Let me, just let me

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

Call for love

Call for love

God is all you’ve got

Let me help you out

You won’t make me stop

Hiding in your heart and call

Chorus:

For love

For love

For love

For love

And call for love