KHAYAT с этническим треком зажег на Нацотборе Евровидение-2020: видео

Певца KHAYAT, который имеет необычный стиль исполнения треков, уже называют одним из фаворитов Нацотбора Евровидение-2020. Все потому, что его имя хорошо известно отечественным меломанам, а песни артиста можно услышать на всех радиостанциях. На сцене шоу он представил композицию с этническими мотивами Call for love.

По результатам официальной жеребьевки, выступление KHAYAT состоялось во втором полуфинале, 15 февраля. Незадолго до старта Нацотбора Евровидение-2020 артист презентовал свой конкурсный трек под названием Call for love, который уже успел поразить сеть и помог попасть ему в список фаворитов вокального конкурса. Песня KHAYAT рассказывает о поисках любви, ведь многие люди боятся открывать сердце другим, поэтому композиция певца может стать толчком для его сторонников изменить личную жизнь.

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Call for love – смелый призыв к любви! Это напоминание, что любовь является той самой движущей силой, которая делает нашу жизнь яркой и полноценной, но не каждый готов сознательно впустить ее в свое сердце. Иногда человеку нужен определенный толчок, чтобы увидеть, что жизнь состоит не только из рутинного бытия, стресса и навязанных стандартов социума. Call for love и является тем самым толчком!

– пояснил Андрей Хаят.

Певец рассказал, что это большой шаг – принять участие в Евровидении-2020. И хотя участие в предварительном Нацотборе для KHAYAT был достаточно непростым, неистовая поддержка сторонников заставила его вновь вернуться на шоу и побороться за возможность выступить во втором этапе конкурса.

"В этом году я хочу вернуть Украине позицию лидера", – заявил артист перед выступлением.

На сцену Нацотбора Евровидение-2020 KHAYAT вышел в черном костюме с широким ремнем, что напоминало кимоно. Артист не скрывает, что долгое время работал стилистом и дизайнером, поэтому наряд к шоу подбирает всегда сам. В сопровождении двух танцовщиц KHAYAT показал эффектное шоу.



KHAYAT – Call for love на Нацотборе Евровидение 2020: смотрите видео онлайн

Что известно о KHAYAT?

Это популярный украинский певец и композитор, который в песнях мастерски сочетает фольклорные мотивы и современные ритмы. Артист получил бешеную популярность благодаря участию в "Голосе страны-9". KHAYAT был в команде Тины Кароль и вместе с ней дошел до финала, однако стать победителем ему не удалось: с отрывом в несколько голосов кубок завоевала Оксана Муха.



Однако на этом шоу артист решил не останавливаться. При поддержке Тины Кароль, KHAYAT принял участие в Нацотборе Евровидение-2019. За год он выпустил дебютный альбом KHMIL', который уже покорил меломанов.