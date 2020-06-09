Из-за пандемии коронавируса создание боевика "Матрица 4" остановили. Однако авторы проекта активно подогревают интерес киноманов к будущей премьере. Так, на днях главный актер киноленты Киану Ривз прокомментировал съемки.

В новом выпуске журнала Empire Киану Ривз признался, что приглашение на съемки новой "Матрицы" для него было неожиданным. Долго не раздумывая, актер согласился вновь перевоплотиться в Нео. А убедить Киану Ривза сумел сценарий, искусно написанный Ланой Вачовски.

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"Лана Вачовски написала великолепный сценарий и невероятную историю, которая мне понравилась. Это единственная причина, почему я согласился на съемки. В этой истории есть что-то значимое, она даст пищу для мозга", – отметил Киану Ривз.

К проекту присоединилась и другая звезда "Матрицы" – Кэрри-Энн Мосс. Она призналась журналистам, что никогда не думала, что франшиза будет иметь продолжение.

Что известно о съемках "Матрица 4"

Еще в августе 2019 года представители киностудии Warner Brothers объявили, что франшиза "Матрица" будет иметь продолжение. Сценарий доверили знаменитому трио – Лане Вачовски, Александру Хемону и Дэвиду Митчеллу.

Сейчас деталей сюжета не разглашают, однако известно, что кинолента расскажет о противостоянии главных героев компьютерной программе "Матрица". В СМИ также предполагали, что в новом фильме может появиться Морфеус, однако официально эту информацию не подтвердили.

Съемки начались еще в начале 2020 года. Тогда в сети появились первые кадры с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс. Из-за пандемии коронавируса съемочный процесс остановили и планируют восстановить до конца года. Премьера запланирована на май 2021 года.



Как изменились актеры фильма "Матрица" / Фото Instagram / @megustaelcineoficial