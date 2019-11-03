Киану Ривз пришел на благотворительный фестиваль с девушкой: фото

Голливудский актер Киану Ривз в очередной раз подогрел слухи о романе с художницей Александрой Грант. Пара посетила благотворительный фестиваль LACMA Art + Film, прошедший 2 ноября в Лос-Анджелесе.

Ежегодно в Голливуде проводят благотворительный вечер, направленный на поддержку американских музеев. Сбор средств устраивают среди звездных гостей, которые охотно приобщаются к LACMA Art + Film. В 2019 году за организацию фестиваля отвечал модный дом Gucci, поэтому немало голливудских актеров приняли приглашение на мероприятие.

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Среди участников благотворительного и светского события был 55-летний Киану Ривз. Для редкого захода на публику он выбрал классический черный костюм с рубашкой, галстуком и камизелькой. Однако не вид Киану Ривза привлекла внимание всех мировых СМИ. Наряду с голливудским актером красовалась Александра Грант, которой приписывают роман со знаменитостью.

Перед камерами американская художница предстала в вечернем платье темно-синего цвета с оригинальной зоной декольте. Наряд Александра дополнила изящными золотыми украшениями, прической и макияжем. Пара все время держалась за руки, что очаровало сеть.

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Актер Киану Ривз, наиболее известный участием в фильмах "Матрица" и "Джон Вик", ни разу не был женат. Однако его история частной жизни может умилить даже опытных хейтеров.

Киану Ривз имел отношения со своей коллегой Дженнифер Сейм, которая умерла в 2001 году в автокатастрофе. За 2 года до трагедии у пары умерла единственная дочь Ава Арчер. Двойную потерю Киану Ривз переживал очень болезненно: он на некоторое время отказался от всех ролей и начал вести жизнь отшельника.

Десятки лет актер избегал публичных выходов и не попадал в объективы папарацци с девушкой. Все изменилось в начале 2018-го, когда Киану Ривз пригласил на ужин художницу Александру Грант. Пара весело провела время в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и выглядела очень счастливо. И хотя актер не впервые совершает публичные выходы с Александрой, в одном из интервью Киану Ривз заявил, что одинок.