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Киану Ривз пришел на Оскар-2020 с мамой: очаровательные фото

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Оскар-2020: Киану Ривз с мамой / www.gettyimages.com

Весь мир обсуждает роман актера Киану Ривза с художницей Александрой Грант. И пока поклонники в ожидании нового выхода влюбленной пары, голливудский красавец охотно позировал на красной дорожке Оскара-2020 со своей мамой.

Как известно, церемония прошла в ночь с 8 на 9 февраля. В Калифорнию приехали едва ли не все голливудские звезды, которые не только поборолись за престижные статуэтки, но и поддержали коллег в этот важный день. Среди приглашенных гостей премии был и Киану Ривз, который в этот раз решил не игнорировать событие.

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Перед десятками камер он охотно предстал в роскошном черном костюме с камизелькой и бабочкой. А вот сопровождала Киану Ривз не его любимая, а мама Патрисия Тейлор. Для знакового события она выбрала трендовый штанный костюм белого цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру, и роскошные украшения.

Интересно, что Патрисия Тэйлор – одна из самых известных костюмеров в Голливуде. Поэтому и не удивительно, что образ мамы Киану Ривза для Оскара-2020 был безупречным. 76-летняя модница отказалась от высоких каблуков, дополнив look элегантными туфлями с камнями.

Мамы нередко сопровождают голливудских звезд на красных дорожках Оскара-2020. Это и не удивительно, ведь именно они поддерживают своих потомков на всех этапах развития карьеры. Поэтому в разные годы на дорожке премии с мамами красовались Шарлиз Терон, Майкл Б. Джордан, Хоакин Феникс, Бейонсе, Тимоти Шаламе.

К теме: Оскар-2020: роскошные фото звезд с красной дорожки

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vanity Fair (@vanityfair)

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Оскар 2020 Голливуд LifeStyle
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