Киану Ривз пришел на показ Saint Laurent с девушкой: очаровательные фото

Пока все поклонники переживали из-за недавних заявлений Киану Ривза об одиночестве, голливудский актер посетил показ мод с девушкой. Сопровождала красавца художница Александра Грант.

В четверг, 6 июня, прошел ожидаемый показ новой мужской коллекции Saint Laurent весна/лето-2020. Событие состоялось на одном из пляжей Малибу, поэтому все гости могли не только увидеть трендовые вещи, но и полюбоваться невероятными пейзажами. Среди приглашенных – голливудские актеры и модели, в частности, Майли Сайрус с Лиамом Хемсвортом, Эмбер Хьорд, Хейли Болдуин.

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Несмотря на такой звездный состав все внимание журналистов было приковано к звезде фильмов "Джон Уик" Киану Ривзу. Именно он официально стал лицом Saint Laurent, поэтому нарушил свое правило избегать подобные светские мероприятия. Вместе с тем, журналистов заинтересовало то, что Киану Ривз вышел на красную дорожку в сопровождении Александры Грант, с которой ему приписывают роман. Художница нежно держала актера за руку и счастливо улыбалась.

Для совместного публичного выхода Киану Ривз выбрал черные штаны, футболку и удлиненный пиджак. Такой total black образ поддержала и Александра: она одела темное платье, куртку и ботфорты.



Киану Ривз на светском мероприятии / Getty Images



Актер Киану Ривз с подругой / Getty Images

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

Как известно, 54-летний Киану Ривз ни разу официально не женился. Однако в СМИ поговаривают, что голливудский актер случайно заключил брак с Вайноной Райдер. Слухи распространила сама актриса, которая убеждена, что во время съемок фильма "Дракула" (1992) ее и Киану женил настоящий румынский священник.

Голливудский красавец отказался комментировать это. В сети убеждены, что молчание Киану Ривза связано с потерянной любовью, история которой всех тревожит. Актер имел длительные отношения с Дженнифер Сайм, которая умерла в автокатастрофе в 2001 году. За 2 года до трагедии Киану Ривз и его возлюбленная потеряли единственную дочь Аву Арчер. Двойную потерю актер долгое время не мог пережить. Хоть актер и до сих пор не вел светскую жизнь, однако после смерти любимой и дочери все больше напоминал отшельника.

В начале 2018 года впервые за десятки лет Киану Ривза заметили на свидании. Актер выглядел счастливо рядом с художницей Александрой Грант. Однако на днях он заявил, что одинок.