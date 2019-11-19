Киану Ривз сделал предложение 46-летней возлюбленной Александре Грант, – СМИ

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Александра Грант и Киану Ривз / Getty Images

С того времени, как голливудский актер Киану Ривз посетил благотворительный фестиваль LACMA Art + Film, прошедший 2 ноября в Лос-Анджелесе, в компании 46-летней художницы Александры Грант, весь мир загудел о их романе. Как сообщают западные СМИ, Киану уже сделал предложение руки и сердца любимой и готовится к свадьбе,

Эти подробности из личной жизни Киану Ривза раскрыл его близкий друг, пишет издание gossipcop.com. Добавим, что официального подтверждения от представителей актера пока нет.

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Инсайдер из окружения актера рассказал, как Ривз, который еще никогда не был женатым, сделал предложение любимой. Знаменитость украсил свою квартиру свечами и устроил романтический ужин. И тогда, под одну из песен Фрэнка Синатры, Киану сделал предложение руки и сердца.

Он долго находился в очень подавленном состоянии, но позитивный настрой и поддержка Александры сыграли огромную роль в его жизни, помогли ему изменить жизнь,
– раньше рассказывали друзья актера.

Олександра Грант і Кіану Рівз
Александра Грант и Киану Ривз / BackGrid

Что известно о личной жизни Киану Ривза?

В 1998 году Ривз начал встречался с актрисой Дженнифер Сайм. Через год у пары родилась девочка, однако молодую пару постигло горе. В утробе матери плод был мертвым. 2 апреля 2001 года 28-летняя Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе, после этого несчастного случая Киану Ривза увидели лишь в 2019 году с Александрой Грант.

Новые отношения у актера с Александрой Грант зародились во время написания книги "Ode to Happiness", которая вышла в 2011 году. Через несколько лет они снова встретились, чтобы основать небольшое издательство. В начале 2018-го Киану Ривз пригласил на ужин художницу Александру Грант. Пара весело провела время в одном из ресторанов Лос-Анджелеса и выглядела очень счастливо.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Звездные романы Голливуд
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