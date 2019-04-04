Киев посетит Корж Зе Скалли-самый татуированный дизайнер Франции

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Корж Зе Скалли приедет на Tattoo Collection в Киев
Корж Зе Скалли приедет на Tattoo Collection в Киев / Пресс-служба

В рамках фестиваля Tattoo Collection 2019 столицу Украины посетит знаменитый французский дизайнер-декоратор Корж Зе Скалли (Skorzh The Skull). Мужчина станет специальным гостем 15 международного события вместе с другими дизайнерами тату.

История увлечения Коржа Зе Скалли татуировками началась не в детстве, как это часто бывает, а в его 40 лет. Именно в 2010 году он решил бросить вызов себе и с помощью спорта похудел на более чем 75 килограммов.

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После этого он привел свое тело в форму и тогда начал наносить на кожу самые разнообразные татуировки. Первыми знаковыми тату стали рисунки костей на руках в 2017 году. С тех пор на его теле появился не один десяток татуировок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Skorzh Theskull (@skorzhtheskull)

 

И уже с 17 по 19 мая Корж Зе Скалли будет гостить в Киеве на фестивале Tattoo Collection. Дизайнер обещает, что во время своего визита в Украину он с радостью сделает фото с всем желающим, а также поделится собственным опытом похудения и модификации тела.

Tattoo Collection
Корж Зе Скалли приедет на Tattoo Collection в Киев / Пресс-служба

Tattoo Collection
17-19 апреля, ВДНХ
Билеты: 160-320 гривен
Событие у Facebook

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Теги: LifeStyle Новости культуры Новости Киева Тату Фестивали
Источник: LifeStyle 24
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