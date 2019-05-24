Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены

С приходом теплой поры хочется больше путешествовать. А во время путешествий очень хочется увидеть прекрасную панораму города. Уже 26 мая Киев будет праздновать День города, поэтому LifeStyle 24 предлагает гостям города и самим киевлянам полюбоваться Киевом с высоты птичьего полета. Ведь мы знаем самые интересные и небанальные варианты.

Щит Родины-матери

Адрес: ул. Лаврская, 24

Телефон: (044) 285-94-52

Цена: 300 грн

Время работы: с 10:00 до 18:30

Сюда не пускают тех, кто боится высоты

Смотровая площадка для настоящих любителей экстрима! На известном монументе Родина-мать (высота 102 метра) туристам предлагают подняться на щит.

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Он расположен на высоте 91 метр. Поднимают туда на лифте, который едет под углом. Побывать на смотровой площадке одновременно смогут только два человека и инструктор. Цена такого удовольствия – 300 гривен с человека.

Если погода будет ветреная, подняться вам не позволят. Из неприятного: об этом не сообщают по телефону. Кроме того, декоммунизировать надо не только сам монумент, но и обслуживающий персонал. Ибо работают они в лучших традициях СССР.

Здесь есть еще одна смотровая площадка. На высоте 37 метров. Она полностью зашита сеткой и безопасна, здесь установлено 2 бинокля. И стоит это всего 50 гривен, вам даже сделают минимальную экскурсию. Работает он на час дольше экстремальной смотровой площадки.

Колокольня в Лавре

Адрес: ул. Лаврская, 21

Цена: 20 грн вход на территорию Лавры + 65 грн вход на колокольню

Время работы: с 9:30 до 19:00, ежедневно



Еще до недавно площадка была на ремонте

Попав в Киев, стоит сходить погулять в Киево-Печерскую лавру. Здесь можно подняться на Лаврскую колокольню и осмотреть город с высоты 96,5 метров! Смотровая площадка работает с 2015 года, до этого она 10 лет была на реставрации.

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Вам понадобится немного настойчивости, ведь надо будет преодолеть 185 ступенек. Будьте готовы к тому, что лавра пока принадлежит Московскому патриархату и настроение прихожан здесь царит соответствующее.

Софийская колокольня

Адрес: Софийская площадь

Цена: 20 грн для взрослых, 10 грн для детей

Время работы: ежедневно 09:00 до 19:00



Прекрасная панорама в центре города

Здесь тоже был закрыт вход до 2015 года. Однако сейчас все желающие имеют возможность осмотреть Киев с высоты 76 метров! Вас ждет вся красота архитектуры центра столицы, а также дальние панорамы Левого берега.

Замковая гора

Адрес: в сторону от Андреевского спуска надо подняться по металлической лестнице

Цена: бесплатно



Для любителей старого Киева

А это, пожалуй, самая популярная смотровая площадкав старой части Киева. Абсолютно бесплатно сможете полюбоваться Андреевской церковью и спуском, прекрасным Подолом.

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Крыша ЖК "Александровский"

Адрес: просп. В. Лобановского 4А

Телефон: 098 365 78 78, 063 539 78 78, 0 44 228 56 78

Цена: 50 грн/час с человека (бинокли, чай/кофе, плед и вай-фай включены в стоимость).

Время работы: с 12 до 22



Тут очень просторно

Замечательное место с прекрасной панорамой. Здесь есть бинокль, кресла, диваны и довольно много места.Однако, стоит позвонить заранее, работает ли крыша. Ведь время от времени ее сдают в полную аренду для культурных мероприятий, празднований свадеб или дней рождений. Стоит такая аренда 6-7 тысяч.

Крыша недостроя

Адрес: ул. Семашко напротив дома №8



Для тех, кто любит новые районы столицы

Здесь вы не получите никаких услуг. Зато попасть сюда можно абсолютно бесплатно и круглосуточно! Прекрасное место, чтобы полюбоваться закатом или восходом солнца. С крыши 25-этажного недостроя перед вами откроется панорама Святошинского района.

Романтический ужин на крыше

Адрес: просп. Шумского 5

Телефон: +38 093 549 54 54

Цена: от 900 грн

Время работы: круглосуточно



Замечательная идея для свидания

А вот если вы сторонник комфортного отдыха – вам прямая дорога на Березняки. Здесь на крыше дома устраивают романтические свидания. К вашим услугам – закрытая крыша и крытая беседка с декорациями. На ваш выбор романтический ужин и прочие вау-эффекты.

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Здесь также можно отпраздновать день рождения. Но есть ограничение: максимум 7 человек и до 22:30. Стоит такое удовольствие 1 000 грн в час. К услугам клиентов – мебель, декор, посуда.



Смотровые площадки Киева / 24 Канал

Редакция 24 Канала желает вам незабываемых путешествий и великолепных панорам!