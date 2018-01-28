Киев занял 1 место в списке 10 лучших городов Европы, где можно бюджетно отдохнуть

Столица Украины заняла первое место среди европейских городов, которых относят к самым бюджетным центрам. После Киева идут несколько городов Польши, Венгрии и других стран Европейского союза.

Рейтинг топ-10 городов Европы, которые стоит запомнить туристу, который рассчитывает на бюджетный отдых, появился на сайте немецкого издания InStyle. Составлением списка с городами, в котором первое место заняла столица Украины, занималась туристическая компания Travelcircus.

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В дополнение к списку авторы отметили, что сумма, за которую можно провести выходные в Киеве вдвоем составит менее 250 евро. Из плюсов учли низкие цены на популярные продукты, а именно капучино в кафе или пиво в пабе за 1 евро, и красоту куполов украинских церквей.

Топ-10 самых бюджетных городов Европы

1. Киев, Украина

2. Краков, Польша

3. Варшава, Польша

4. Белград, Сербия

5. Будапешт, Венгрия

6. Рига, Латвия

7. Дрезден, Германия

8. Берлин, Германия

9. Братислава, Словакия

10. Гамбург, Германия