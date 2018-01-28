Киев занял 1 место в списке 10 лучших городов Европы, где можно бюджетно отдохнуть

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Киев
Киев / Instagram / @kiev

Столица Украины заняла первое место среди европейских городов, которых относят к самым бюджетным центрам. После Киева идут несколько городов Польши, Венгрии и других стран Европейского союза.

Рейтинг топ-10 городов Европы, которые стоит запомнить туристу, который рассчитывает на бюджетный отдых, появился на сайте немецкого издания InStyle. Составлением списка с городами, в котором первое место заняла столица Украины, занималась туристическая компания Travelcircus.

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В дополнение к списку авторы отметили, что сумма, за которую можно провести выходные в Киеве вдвоем составит менее 250 евро. Из плюсов учли низкие цены на популярные продукты, а именно капучино в кафе или пиво в пабе за 1 евро, и красоту куполов украинских церквей.

Топ-10 самых бюджетных городов Европы

1. Киев, Украина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений КИЕВ (@kiev)

2. Краков, Польша

3. Варшава, Польша

4. Белград, Сербия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Belgrade (@__belgrade___)

5. Будапешт, Венгрия

6. Рига, Латвия

7. Дрезден, Германия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Visit Dresden (@visit.dresden)

8. Берлин, Германия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений visitBerlin (@visit_berlin)

9. Братислава, Словакия

10. Гамбург, Германия

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Путешествия Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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