Сердце известного украинского композитора Мирослава Скорика перестало биться 1 июня. Причина смерти 81-летнего мужчины неизвестна, впрочем известно, что похоронят мужчину во Львове. А первая церемония прощания происходит сегодня, 3 июня, в Киеве.

Церемония прощания с корифеем украинской музыки происходит в столичном патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ с участием главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука. В храме собрались только самые близкие друзья и родственники композитора. Об этом сообщают в издании "Радио Свобода".

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4 июня с Мирославом Скориком смогут проститься львовяне в Соборе Святого Юра. Похороны композитора состоятся 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.

Церемония прощания с Мирославом Скориком в Киеве / Фото "Радио Свобода"

Церемония прощания с Мирославом Скориком в Киеве / Фото "Радио Свобода"

Что известно о смерти Мирослава Скорика?

Ужасная новость всколыхнула социальные сети 1 июня, когда невестка Мирослава Скорика – Соломия сообщила о смерти отца мужа. Впоследствии информацию подтвердила ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская и главный режиссер Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко Анатолий Соловьяненко.



Умер Мирослав Скорик / Фото из открытых источников

Мирослав Скорик стал одним из самых известных украинских композиторов. Родственник Соломии Крушельницкой с детства интересовался музыкой и даже после ссылки в Сибирь вернулся во Львов и продолжал творить. Он стал народным артистом Украины, Героем Украины, лауреатом премии имени Тараса Григорьевича Шевченко, кандидатом искусствоведения, сопредседателем Союза композиторов Украины в 2006-2010 годах и имел немало других заслуг и наград. В свое время работал во Львовской и Киевской консерваториях, а в 2011 году стал художественным руководителем Киевской оперы, на этой должности работал до 2016 года. Наибольшую известность ему принесли музыкальные произведения для ленты Сергея Параджанова "Тени забытых предков", его собственная композиция "Мелодия" и поэма "Моисей". Мужчину знали во всех уголках мира, а в Украине на его концерты собирались полные залы.