Киевские "Белые ночи": чем в этом году удивит фестиваль на "Арт-заводе Платформа"

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Фестиваль "Белые ночи" на "Арт-заводе Платформа" 14-15 июня
Фестиваль "Белые ночи" на "Арт-заводе Платформа" 14-15 июня / Facebook / @Белые ночи

Ежегодный фестиваль "Белые ночи" уже в этом году превратится в настоящий Версальский бал! 14-15 июня вы сможете посетить одно из самых громких событий Киева в пышных платьях, смокингах и с ярким макияжем как женщинам, так и мужчинам. Двухдневное мероприятие состоится "Арт-заводе Платформа".

Организаторы 5-го по счету фестиваля уже объявили первых звездных гостей – ими станут британский музыкант Elderbrook и немецкий дуэт Tube & Berger. Знаменитые исполнители много лет не только занимали первые строчки ведущих музыкальных чартов мира, но и выигрывали престижные награды, в частности, в случае Elderbrook, премию Грэмми за лучшую танцевальную песню.

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Ранее на сцену "Белых ночей" выходили звезды как украинского шоу-бизнеса, так и мировой величины: Kadebostany, Christian Löffler, Planet Funk, Digitalism, ONUKA и другие.

Кроме дресс-кода в стиле Версальского бала, первые сто посетителей смогут насладиться королевским угощением – коктейлем от лучших барменов, но при условии, если вы не забудете соблюсти тематику мероприятия. Первые билеты (вы можете приобрести их здесь) на мероприятие стоят 650 гривен – за два дня, и 550 гривен – за один день. Но организаторы отмечают, что в мае следует ожидать подорожания.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Фестивали Афиша Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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