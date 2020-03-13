Киллиан Мерфи мог сыграть Бэтмена в трилогии: неожиданное признание актера

Актер Киллиан Мерфи принял участие в очередном телешоу. Во время общения с журналистами он впервые признался, что участвовал в кастинге на роль Бэтмена в знаменитой трилогии Кристофера Нолана.

Как сообщает Just Jared, откровенно о своей карьере он рассказал в "Ночном шоу с Сетом Маерсом". Вероятно, на воспоминания о съемках в "Бэтмене" Киллиана Мерфи вдохновила новая кинолента о супергерое, которая, по предварительным данным, появится на больших экранах 24 июня 2021 года. Актер признался, что в 2005-м проходил пробы, однако, когда Кристофер Нолан увидел игру Кристиана Бэйла, решение было приняло мгновенно.

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Да, я участвовал в пробах со многими другими актерами. Я никогда не думал, что подхожу на ту роль, и знал, что Кристиан Бэйл станет Бэтменом. Было сразу понятно: он такой замечательный Бэтмен и Брюс Уэйн. Но я все-таки испытал свои силы и примерил костюм. Это удивительно, в нем голос звучит на несколько октав ниже,

– рассказал Киллиан Мерфи.

Однако Кристофер Нолан таки пригласил талантливого актера к сотрудничеству. Киллиан Мерфи сыграл в трилогии "Бэтмена" злодея – психолога Джонатана Крейна, который разрабатывает психотропные препараты и помогает посеять хаос в Готэме. А уже в фильме "Темный рыцарь возвращается" этот персонаж становится судьей в преступном мире.



Киллиан Мерфи в фильме "Бэтмен" / Esquire

Сейчас в Голливуде идут съемки нового фильма о легендарном Бэтмене. Интересно, что роль супергероя отдали звезде "Сумерек" Роберту Паттинсону. Насколько убедительно он превратится в Брюса Уэйна – киноманы смогут увидеть летом 2021 года.

Кинолента покажет зрителям, как Бэтмен борется с преступностью в родном городе Готэм и преодолевает сомнения, стоит ли ему быть супергероем. Ему нужно будет разгадать тайну загадочных смертей, связанных с историей города и его преступников.