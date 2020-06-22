Светская львица Ким Кардашян в честь Дня отца поделилась архивным фото с покойным папой. Звезда показала чувственный момент из детства.

Фотографию американская блогерша выложила на личной странице в инстаграме. Она часто делает семейные публикации, однако темы, касающиеся ее родителей, нарушает довольно редко.

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Ким Кардашян с отцом

Отец Ким Роберт Кардашян умер в 2003 году. Мужчина страдал раком пищевода и ушел из жизни в 59-летнем возрасте. Он навсегда остался в памяти своих детей, которые сегодня известны на весь мир.

Телезвезда обнародовала кадр из детства. Она позирует вместе с отцом и сестрой на фоне растений. Девочки целуют отца в щеку, а на его лице сияет улыбка.

Как бы я хотела, чтобы ты был здесь, чтобы вместе праздновать День отца! С Днем небесных отцов лучшему папе всех времен!

– написала в публикации Ким.



Ким Кардашян с отцом / Instagram / @kimkardashian

Что известно о Роберте Кардашяне?

Роберт Кардашян был американским юристом армянского происхождения. Он родился в Лос-Анджелесе, в семье успешных предпринимателей. Семья занималась мясоконсервным бизнесом, однако Роберт решил стать адвокатом. Он получил степень доктора юриспруденции, однако по специальности проработал всего 10 лет. Позже начал развивать собственный бизнес. В 1995 году Кардашян вернулся к адвокатскому делу. Стал популярным благодаря тому, что был другом и адвокатом скандального футболиста О. Джей Симпсона.

В 1978 году Роберт женился на Крис Дженнер, с которой прожил в браке до 1990 года. У пары родились три дочери: Корнти, Ким и Хлои, а также сын – Роберт Кардашян-младший.

Умер в 2003 году от рака пищевода.