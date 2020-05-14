Светская львица даже во время карантина не отказывается от изысканных образов и продолжает примерять пикантные наряды. Ким Кардашьян показала фото в роскошном платье с откровенным декольте, засветив свой пышный бюст.

Мать четырех детей не скрывает того, что изоляция стала дле нее настоящим испытанием. Ким Кардашьян сложно заниматься воспитанием потомства и следить за порядком в доме, однако она все же находит время для себя. Так, в инстаграм-профиле звезда опубликовала фото, которые посвятила своей аудитории – 170 миллионам фолловеров.

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Судя по всему, Ким оделась именно по случаю празднования любви безумного количества пользователей. На ней обтягивающее мини-платье оливкового цвета с багровыми и золотыми вставками, которое не даст скрыть ни один лишний сантиметр. Наряд на бретельках обнажил не только плечи знаменитости, но и грудь, которая едва держалась в бюстгальтере платья, усыпанном камнями.

Несмотря на то, что Ким Кардашьян не вышла дальше дверей своего дома, она не забыла подобрать стильный аксессуар – небольшую сумку желтого цвета, которая гармонично сочеталась с общим образом. Звезда решила ограничиться длинной косой вместо изысканной укладки. Для домашней съемки такой выбор был как никогда кстати.



Ким Кардашьян подчеркнула грудь в откровенном платье / Фото: Instagram / @kimkardashian