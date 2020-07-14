Американская светская львица Ким Кардашьян знает, как поражать публику своими эротическими образами. На этот раз она взбудоражила сеть новым фото из автомобиля, в котором позировала лишь в одном белье собственного бренда Skims, и с обновленным цветом волос.

39-летняя звезда из Лос-Анджелеса почти все свои рекламные кампании проводит в провокационном стиле, сообщает 24 канал. Вероятно, это лучше влияет на продажи, поэтому звезда не отказывается лишний раз оголять пикантные части тела. В новой фотосессии для рекламы белья Skims женщина похвасталась не только нижним бельем, но и пышными формами тела.

Горячее Ким Кардашян засветила обнаженную грудь в коротком топе: яркое и эротичное фото

Бежевый комплект базового белья, состоящий из топа и трусиков с высокой талией, прекрасно подчеркивал большие ягодицы Ким и упругую грудь. Даже с четырьмя детьми Кардашян успевает следить за своим телом и уверенно демонстрировать его на камеру. Свой эротический образ в инстаграме она дополнила босоножками на каблуке с прозрачной вставкой и шнуровкой. Ее волосы были розовыми с черными корнями (известно, что недавно она их решила покрасить), а на лице – выразительный вечерний макияж.

Ким Кардашян анонсировала выпуск белья Skims пикантным фото / Instagram / @kimkardashian

Пикантную фотографию оценили почти 3 миллиона пользователей. В заметке под фото звезда анонсировала, что сегодня, 14 июля, состоится запуск продаж новой коллекции Skims, в нее войдет белье в четырех цветах всех женских размеров.

LifeStyle 24 предлагает также вспомнить другие эротические фото из рекламных кампейнов звезды.