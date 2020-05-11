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Ким Кардашян трогательно поздравила сына с днем рождения: милое видео

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян на карантине проводит время вместе с четырьмя детьми. Ей пришлось сменить привычные вечеринки на воспитание детей. В день рождения своего сына Псалма она поделилась трогательным видео.

Звездная мама Ким Кардашян нежно поздравила своего младшего сыночка, которому вчера, 10 мая, исполнился год. Милое видео появилось на личной странице знаменитости в инстаграме.

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В черно-белом ролике Псалм позирует, лежа на полу в комнате с игрушками на животе и улыбаясь на камеру.

Моему малышу Псалму сегодня исполняется 1 год! Ты дополняешь нашу семью. Ты делаешь все идеальным. Я очень люблю тебя! С Днем рожденья,
– написала в публикации Ким.

Только за день видео посмотреть почти 17 миллионов раз. Поклонники Кардашян присоединились к поздравлениям, выражая нежные слова в комментариях.

Напомним, американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян воспитывает четырех потомков: 6-летнюю Норт, 4-летнего Сэйнта, 2-летнюю Чикало и 1-летнего Псалма. 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные дети Звездные дни рождения Ким Кардашян Звездные родители LifeStyle
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