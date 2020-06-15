Светская львица Ким Кардашьян в очередной раз очаровала сеть фотографиями с детьми. На этот раз она предстала перед камерой с младшим сыном Псалмом.

Звездная мамочка на карантине много времени проводит с детьми. Ким привыкла к светским выходам, поэтому изоляция стала для нее настоящим испытанием. Свободного времени теперь намного больше, чем до начала пандемии коронавируса. Телезвезда вынуждена всецело посвятить себя детям. На личной странице в инстаграме она поделилась милыми фотографиями.

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Ким Кардашян и ее сын Псалом

На кадрах звезда телесемейства вместе с малышом лежит на белом кресле. Она с восторгом смотрит на своего сыночка и улыбается ему. Вероятно, снимки были сделаны после купания, так как мальчик изображен в белоснежном полотенце. На его лице также видна милая улыбка.

В посте Кардашьян поделилась радостной новостью. Маленький Псалом сделал свои первые шаги. Его мама невероятно счастлива, поэтому решила рассказать это 175 миллионам подписчиков в инстаграме.



Ким Кардашян с сыном Псалмом / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашян с сыночком / Instagram / @kimkardashian

Ким Кардашян на фото изображена в футболке пудрового цвета. Волосы она собрала в хвост сверху, оставив лишь две пряди, которые спадали на лицо. Также сделала фирменный макияж с тонкими черными стрелками на веках.