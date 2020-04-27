Что известно о жене Ким Чен Ына: подборка образов Ли Соль Чжу

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын довольно часто появляется на публике со своей женой Ли Соль Чжу. Она успела очаровать международное сообщество милой внешностью и изысканным стилем во время публичных появлений.

Несмотря на то, что Ли Соль Чжу неоднократно попадала в объективы папарацци, о ней известно очень мало. Сайт 24 канала предлагает раскрыть подробности о таинственной жене главы КНДР.

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Биография Ли Соль Чжу

Ким Чен Ын женился на возлюбленной в 2009 году и, как предполагают в прессе, воспитывает троих общих детей, о которых никогда не объявлял публично. Два года назад Ли Соль Чжу присвоили новый титул, который не использовали в стране более 40 лет: "Уважаемая первая леди".

Доподлинно неизвестен возраст жены Ким Чен Ына, однако она из уважаемой семьи: ее отец – профессор, мать – врач-гинеколог. Предполагают, что Ли Соль Чжу училась вокалу в Китае, однако сейчас все записи с ее пением ликвидированы. Следует отметить, что до нее жены северокорейских лидеров держались в тени мужа и не совершали публичных выходов.

Похоже, Ким Чен Ын стремится превратить свою избранницу в изысканную первую леди, которая бы славилась своей элегантностью, сдержанностью и непревзойденным стилем. Ведь с приходом к власти он смягчил строгие требования к внешнему виду женщин: позволил им носить брючные костюмы, джинсы и обувь на каблуках.

Подборка образов первой леди КНДР



Жена Ким Чен Ына с первой леди Южной Кореи в городе Пханмунджом / Фото: Getty Images



Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на саммите в Пхеньяне / Фото: Getty Images



Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на встрече с председателем КНР / Фото: XINHUA



Жена Ким Чен Ына на официальном мероприятии в 2018 году / Фото: The Sun