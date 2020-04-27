24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Что известно о жене Ким Чен Ына: подборка образов Ли Соль Чжу

- Читати новину українською
Жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу – фото образов первой леди КНДР
Что известно о жене Ким Чен Ына / Фото: The Sun

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын довольно часто появляется на публике со своей женой Ли Соль Чжу. Она успела очаровать международное сообщество милой внешностью и изысканным стилем во время публичных появлений.

Несмотря на то, что Ли Соль Чжу неоднократно попадала в объективы папарацци, о ней известно очень мало. Сайт 24 канала предлагает раскрыть подробности о таинственной жене главы КНДР.

Читайте также СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына

Биография Ли Соль Чжу

Ким Чен Ын женился на возлюбленной в 2009 году и, как предполагают в прессе, воспитывает троих общих детей, о которых никогда не объявлял публично. Два года назад Ли Соль Чжу присвоили новый титул, который не использовали в стране более 40 лет: "Уважаемая первая леди".

Доподлинно неизвестен возраст жены Ким Чен Ына, однако она из уважаемой семьи: ее отец – профессор, мать – врач-гинеколог. Предполагают, что Ли Соль Чжу училась вокалу в Китае, однако сейчас все записи с ее пением ликвидированы. Следует отметить, что до нее жены северокорейских лидеров держались в тени мужа и не совершали публичных выходов.

Похоже, Ким Чен Ын стремится превратить свою избранницу в изысканную первую леди, которая бы славилась своей элегантностью, сдержанностью и непревзойденным стилем. Ведь с приходом к власти он смягчил строгие требования к внешнему виду женщин: позволил им носить брючные костюмы, джинсы и обувь на каблуках.

Подборка образов первой леди КНДР


Жена Ким Чен Ына с первой леди Южной Кореи в городе Пханмунджом / Фото: Getty Images


Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на саммите в Пхеньяне / Фото: Getty Images


Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на встрече с председателем КНР / Фото: XINHUA


Жена Ким Чен Ына на официальном мероприятии в 2018 году / Фото: The Sun


Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу на встрече в Китае / Фото из открытых источников

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода КНДР Ким Чен Ын
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
сегодня , 15:08 9 невероятных сериалов, на которые не жалко потратить время
Юлія Михайлова
Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
сегодня , 10:02 Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз