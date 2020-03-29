Ким и Кортни Кардашян подрались в реалити-шоу из-за сестры Кайли: видео

Американские звезды Ким и Кортни Кардашян уже годами снимаются в их семейном реалити-шоу, благодаря которому и стали популярными. В одном из последних выпусков 2 сестры подрались между собой, а причиной стала болезнь еще одной их сестры.

Известно, что Кайли Дженнер в начале марта прервала свою поездку на Неделю моды в Париже, так как сильно заболела. Что именно с ней случилось – станет известно только потом в новой серии программы "Семейство Кардашян", но чтобы подогреть интерес к событию, женщины между собой жестко подрались.

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Знаменитости поссорились, обсуждая, что их сестра Кайли слишком больна, чтобы лететь на Неделю моды в Париже, но по мнению Ким, она на месте Кайли все равно поехала бы работать.

Нас так воспитала мама... Когда я или Хлои, допустим, болеем, мы все равно ответственно относимся к работе... А тебе, Кортни, наплевать на это,

– заявила Ким.

С таким заявлением совсем не согласилась Кортни, поэтому бросилась на Ким с кулаками. Их пытались разнять две другие сестры – Хлои и Кендалл, которые присутствовали в то время в комнате. Сама Кайли не была свидетелем ситуации. Между дракой девушки оскорбляли друг друга громкой бранью.

Смотрите видео драки между Ким и Кортни Кардашян:

Напомним, что семья Кардашян довольно большая: у матери Крис Дженнер и Роберта Кардашян родились четверо детей – Кортни, Ким и Хлои Кардашян, а также сын Роб. Уже во втором браке Крис Дженнер с Брюсом Дженнером (теперь это Кейтлин) родились двое детей – Кайли и Кендалл, они являются самыми молодыми в семье.



Женский состав семьи Кардашян / Фото из соцсетей